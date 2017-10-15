Азмун не забивает за «Рубин» уже 648 минут

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун продолжает испытывать сложности в игре за клуб.

22-летний иранец еще ни разу не забивал за «Рубин» после своего перехода минувшим летом из «Ростова». В последний раз Азмун отличался в матче РФПЛ 17 мая 2017 года: тогда игрок расписался в воротах «Анжи», выступая за «Ростов».

Безголевая серия футболиста в «Рубине» составляет уже 648 минут.

Отметим, что сам Азмун хочет перебраться в один из топ-чемпионатов после ЧМ-2018 и мечтает играть в «Реале».

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