Азмун: «Хочу играть в топ-лиге. Моя мечта – „Реал“»

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун признался, что хочет перебраться в один из топ-чемпионатов после ЧМ-2018:

«Я хочу играть в топ-лиге. Приму окончательное решение после чемпионата мира-2018. Сейчас мне нужно играть в основном составе „Рубина“, потому что простой в течение месяца может навредить моей форме.

Все команды, которые вышли на чемпионат мира, хорошо подготовлены. Иран тоже должен быть готов. Хочу забить гол на этом турнире. Моя мечта? Я хочу играть в „Реале“. Это мой любимый клуб с детства».

Напомним, 10 октября сборная России сыграет с командой Ирана на «Казань Арене».

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