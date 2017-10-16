Кулаков: «Многие считают, что на Урале в октябре снег по колено и -20 градусов»

Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков, лучший игрок команды в минувшем сезоне, заявил, что давно адаптировался к жизни в Екатеринбурге:

«К чему я так и не привык в Екатеринбурге за то время, что играю в „Урале“? Ко всему привык! Все нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре +15 градусов!

Что спрашивают про Екатеринбург люди, которые никогда не были в этом городе? Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и -20 градусов. Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве».

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