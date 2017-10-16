Лукаку избежит наказания за удар пяткой по голове Ловрена

Под занавес первого тайма поединка «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку зацепил ногой голову защитника «красных» Деяна Ловрена, едва не нанеся тому серьезную травму. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп позже отмечал, что бельгиец должен был покинуть поле после этого нарушения. Тем не менее, Лукаку не получил даже желтой карточки.

По сообщению британских источников, Футбольная ассоциация Англии рассмотрела этот эпизод и решила не наказывать форварда дисквалификацией на определенное количество матчей.

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