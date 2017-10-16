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17:30 Матч завершен Амкар 0:0 Тосно
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Лукаку избежит наказания за удар пяткой по голове Ловрена

сегодня, 18:48
ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Под занавес первого тайма поединка «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку зацепил ногой голову защитника «красных» Деяна Ловрена, едва не нанеся тому серьезную травму. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп позже отмечал, что бельгиец должен был покинуть поле после этого нарушения. Тем не менее, Лукаку не получил даже желтой карточки.

По сообщению британских источников, Футбольная ассоциация Англии рассмотрела этот эпизод и решила не наказывать форварда дисквалификацией на определенное количество матчей.

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Все комментарии
Obdulio Varela
сегодня в 20:02
Это расизм высшей степени
Artuom
сегодня в 19:37
Он же вроде по спине попал, а не в голову... По крайней мере на повторе тогда именно так показалось.
Migelito
сегодня в 19:29
Кто бы сомневался. Ежели судит Аткинсон, то радует, что левый пенальти не назначил. И на том спасибо
Антибиотик111
сегодня в 19:24
А что,там был фол??
Evilsand
сегодня в 19:09
Ниггерам можно. Иначе нетолерантно!
Василий 50
сегодня в 19:08
Лукаку много прощают.
Tommy Lee 2
сегодня в 19:01
Да за что хоть, Ловрен там больше изображал муки, чем что то серьёзное было.
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