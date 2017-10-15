«Бетис» и «Валенсия» забили девять мячей на двоих

«Бетис» уступил «Валенсии» в матче 8-го тура чемпионата Испании.
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»
«Бетис» - «Валенсия» 3:6 (0:2)
Голы: Кэмпбелл 79, Санабрия 80, Тельо 84 - Кондогбиа 35, Гуэндеш 45, Родриго 64, Лоренсо 74, Дзадза 88, Перейра 90+3.
Незабитый пенальти: Леон 55.
«Бетис»: Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Фабиан Руис (Камараса 67), Гуардадо, Санчес, Леон (Кэмпбелл 77), Санабрия, Нарваэс (Тельо 67).
Главный тренер: Энрике Сетьен.
«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Начо Видаль, Мурильо (Габриэл, 78), Солер (Перейра 75), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго (Санти Мина 69).
Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль.
Предупреждения: Феддаль 45, Гарай 46, Начо Видаль 52, Мурильо 59, Перейра 87.
Судья: Хосе Санчес Мартинес.
Ранее «Барселона» и «Атлетико» поделили очки.
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