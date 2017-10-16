Сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании будут «сеяными» в стыковых матчах ЧМ-2018

Стали известны составы корзин при жеребьевке стыковых матчей в Европейской зоне за право сыграть на чемпионате мира-2018.

Напомним, что восемь команд, которые заслужили право сыграть в «стыках», финишировав вторыми в своих отборочных группах, разбиваются на две категории - «сеяные» и «несеяные», в зависимости от места, занимаемого сборными в рейтинге ФИФА.

Таким образом, четыре национальные команды с более высокими местами в рейтинге ФИФА - Швейцария (11-е место), Италия (15), Хорватия (18) и Дания (19) избегут встреч между собой и сыграют с представителями второй корзины, куда попали сборные Северной Ирландии (23), Швеции (25), Ирландии (26) и Греции (47).

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