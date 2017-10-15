Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»

В поединке 8-го тура Серии А «Интер» переиграл «Милан».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» – «Милан» – 3:2 (1:0)
Голы: Икарди 28, Икарди 63, Икарди 90 (пен) - Сусо 56, Бонавентура 81
«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич, Гальярдини, Кандрева (Канселу 73), Борха Валеро (Эдер 85), Весино, Икарди (Сантон 90+3).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Милан»: Доннарумма, Романьоли (Локателли 78), Мусаччио, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Кессье (Кутроне 46), Борини, Билья, Сусо, Андре Силва.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Миранда 15, Романьоли 22, Весино 25, Гальярдини 66, Родригес 89, Икарди 90+1, Эдер 90+4.
Судья: Паоло Тальявенто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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