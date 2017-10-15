Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лестер Сити -:- Вест Бромвич
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лас-Пальмас -:- Сельта
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Верона -:- Беневенто
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
17:30 сегодня Амкар -:- Тосно
  • Главные новости
  • Все новости
23:24
Алькантара готов вернуться в «Барселону»6
20:50
«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу»528
18:26
Гол М'Вила принёс «Рубину» победу над «Ростовом»114
15:53
«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву»164
15:29
«Ростов» - «Рубин»: стартовые составы14
00:27
Спаллетти: «Миланским дерби нужно наслаждаться независимо от того, кто победил»0
00:19
Шевченко и Ривалдо сыграли в благотворительном матче в Китае1
00:19
Монтелла: «Проиграть так в концовке - лучше бы я этого не видел»3
00:09
Икарди: «Пока рано говорить о борьбе „Интера“ за титул»2
23:54
«Марсель» ушёл от поражения в матче со «Страсбуром»0
23:48
Орлов: «Искусных футболистов в „Зените“ нет»15
23:38
«Бетис» и «Валенсия» забили девять мячей на двоих5
23:20
«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»12
23:13
Азмун не забивает за «Рубин» уже 648 минут4
23:01
Кришито: «„Зенит“ должен учиться на таких поражениях»5
22:50
Бубнов: «Отсутствие свежести - главная причина поражения „Локомотива“ в матче с „Уфой“»10
22:45
Манданда - рекордсмен «Марселя» по количеству проведённых матчей за клуб1
22:30
Альварес: «„Зениту“ сегодня не везло»5
22:30
Игроки клуба 2-го дивизиона чемпионата Боснии устроили сидячий протест против судейства3
22:14
Иванович: «„Арсенал“ заслужил три очка, „Зенит“ же не сыграл на необходимом уровне»10
22:13
Джорджевич: «„Арсенал“ дождался своего момента»1
22:08
Кузяев: «Мы должны кровь из носу брать 3 очка в игре с ЦСКА»27
22:04
Габулов: «Атмосфера на „Крестовском“ - лучшая в России»12
21:57
Бубнов: «„Зениту“ пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»12
21:52
Кангва: «Для нас и ничья с „Зенитом“ была бы хороша»2

Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»

вчера, 23:39
ИнтернационалеИнтернационале3 : 2МиланМиланМатч завершен

В поединке 8-го тура Серии А «Интер» переиграл «Милан».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца» 

«Интер» – «Милан» – 3:2 (1:0)
Голы: Икарди 28, Икарди 63, Икарди 90 (пен) - Сусо 56, Бонавентура 81

«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич, Гальярдини, Кандрева (Канселу 73), Борха Валеро (Эдер 85), Весино, Икарди (Сантон 90+3).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли (Локателли 78), Мусаччио, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Кессье (Кутроне 46), Борини, Билья, Сусо, Андре Силва.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Миранда 15, Романьоли 22, Весино 25, Гальярдини 66, Родригес 89, Икарди 90+1, Эдер 90+4.

Судья: Паоло Тальявенто.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 00:27
Интер с победой!
Zen-Aku ответил киэнджин
сегодня в 00:24
киэнджин:
Князька с победой АХА_ХА.
княЗек в печали)))))))))))))))
BESTjuventus10
сегодня в 00:20
судьишка принес победу гл..там из милана. отскоки продолжаются.
Ислам Керимов
сегодня в 00:18
Смешно читать,как горбатые стонут про судейство!И это после ваших последних пенальти!
Klose_Miro
сегодня в 00:10
Лукас Билья рассказал о том, что хотел бы видеть на Чемпионате Мира в составе Аргентины Гонсало Игуаина, а не Мауро Икарди

«Что касается №9, то я предпочитаю Игуаина. Он заслужил ещё один Чемпионат Мира».
_________________________________________________________

Интересно было бы послушать Билью после матча))ахаххаха
enot7000
сегодня в 00:08
Красавец!
Билли Бонс 1
сегодня в 00:07
"Интер" набрал хороший ход. Игра очень понравилась, Икарди сыграл шикарно, первые два гола "Нерадзурри"- просто изумительны! Ну, а третий мяч-контрольный выстрел.
Kirill Erokhin
сегодня в 00:07
С победой Интер! Если бы Родригез не трогал бы игрока Интера, то был бы удар от ворот, а не пенальти Ничья была бы более справедливым результатом, но Милан должен только себя винить в том, что получили пенальти в свои ворота на 90 минуте. А так в равной игре Интеру повезло чуть больше.
dzvinka ответил ROMA DROGBA
сегодня в 00:05
ROMA DROGBA:
Непонимаю, что за отбитые в топе?
у них тут своя извращенная атмосфера, уже месяца с два вроде)))
•BLACK WOLF•
сегодня в 00:04
В этом сезоне нам мало что светит в сериале, поэтому надо через ЛЕ пробиться в ЛЧ!
Только топ тренер сможет починить эту машину, ФОРЗА МИЛАН!!!
•BLACK WOLF• ответил ROMA DROGBA
сегодня в 00:02
ROMA DROGBA:
Непонимаю, что за отбитые в топе?
Два противных троля, не понимаю откуда они взялись.
•BLACK WOLF•
сегодня в 00:00
В целом Милан играл не хуже, и даже создали гораздо больше опасных моментов, но сыгранность Интера дали свои плоды. С победой адекваных болел Интера, но мы еще повоюем!
Lazio-Kiev ответил pinturicchio86
сегодня в 00:00
pinturicchio86:
один вопрос: почему судьи откровенно отказываются смотреть видео повторы в матчах интера, рома пострадала от такого беспредела, иначе был бы вынос тела, в этом матче тоже спорный пенальти, зато в матчах чемпиона, спустя 10 минут после эпизода, нужно обязательно посмотреть видео повтор, че за бред, чем судьи обьясняют такую ситуацию
Наверное, есть директива подтянуть Интер к скудди. Пока, П-ка путает карты)
Mic
сегодня в 00:00
ПАПУ в студию...
olegmih1987 ответил pinturicchio86
вчера в 23:59
Если там,как ты говоришь,не было пенальти,то ты в футболе вообще ничего не понимаешь!
ROMA DROGBA
вчера в 23:59
Непонимаю, что за отбитые в топе?
Lazio-Kiev
вчера в 23:58
Ох, и порвёт же в следующем туре змей П-ка, хотя это не радует.
Lionel Messi-10
вчера в 23:57
Отличный матч!
dzvinka
вчера в 23:54
ну пеналь чет странный... я не говорю что его небыло, но такое. И родригес баклан и судья чудил пол игры.
Милану надо было покупать и Барцальи с Кьелини... ато Бонуччи чет не очень как для пиара который вокруг него раздували. на 50% Оба первых гола на совести центр-дефов.
Когда бонавентура и к. дико радовались сравниванию счета а не бежали с мячем к центру чтобы продолжить - мне как-то подумалось - сольете еще ща, клоуны. Так и вышло. Монтелла отдал Спаллу первый тайм втупую... сыграл свой лишь второй. Вроде хотелось победы Милана, но как-то уж побоку уже))).
Вечером доволен, второй тайм отличный выдали.
П.С. н**** было заваривать кашу в Долларо_Дно_румой... он хоть когда выручает, или пеналь какой взять может? матча три-пять видел - везде средне он... Ему до Хандановича, как пешком до Луны.
сашка краснодарская ответил С детства за мелан
вчера в 23:51
С детства за мелан:
молился алаху за свой Милан..... и опять унижение..... ХОЧУ ПОБЕД!!!! ХОЧУ УВАЖЕНИЯ!!!! БЫТЬ КРУТЫМ!!!! решил стану пока болеть за великую БАРСУ как все.....
    Klose_Miro ответил RUSTY8
    вчера в 23:48
    RUSTY8:
    Предсказуемая победа Первой команды Милана!!! Всех Интеристов с викторией! Икар-топарь, Правый фланг сыграл отлично! Зы. Надеюсь сегодняшняя игра не скажется на тов. Монтелле в деле дальнейшего "возрождения" Милана))) Зыы. Родригес - труИнтериста))
    Билья такой же "тру", так бездарно потерять мяч в моменте со вторым голом - это нужно умудрится.
    Strikers188
    вчера в 23:48
    С победой Интер.
    Без проблем отправили туринский автобус на 3 место.
    Позор итальянского футбола ответил juvenale
    вчера в 23:48
    juvenale:
    двумя ногами вперед левый пеналь)))картонный иди спать,завтра в школу
    вот про школу это обидно. ищите себе нового лучано моджи.
    С детства за мелан
    вчера в 23:47
    молился алаху за свой Милан..... и опять унижение..... ХОЧУ ПОБЕД!!!! ХОЧУ УВАЖЕНИЯ!!!! БЫТЬ КРУТЫМ!!!! решил стану пока болеть за великую БАРСУ как все.....
    pinturicchio86
    вчера в 23:45
    один вопрос: почему судьи откровенно отказываются смотреть видео повторы в матчах интера, рома пострадала от такого беспредела, иначе был бы вынос тела, в этом матче тоже спорный пенальти, зато в матчах чемпиона, спустя 10 минут после эпизода, нужно обязательно посмотреть видео повтор, че за бред, чем судьи обьясняют такую ситуацию
    zubila ответил ABRAM995
    вчера в 23:45
    ABRAM995:
    Матч шикарный конечно вышел, но мне как человеку, который симпатизирует Милану, результат конечно не понравился. по ходу второго тайма , комментатор сказал, что Милан потратил более 200 миллионов евро в прошедшее ТО. На кого? Из всего состава по игре хоть сколько-нибудь выделяются это Сусо, Боннучи и Бонавентура, остальные в лучшем случае середняки. Абсолютно дырявая оборона, с непонятной схемой в три защитника, у нападающих Интера пространства в штрафной было вагон и маленькая тележка. Сколько Милан уже барахтается, после начала финансовых сложностей и перестройки? 5, 6 лет? Надеюсь они все таки вернутся в разряд топ клубов- негоже такой великой команде так прозябать
    Девятый год по-хорошему клуб лихорадит
    киэнджин
    вчера в 23:45
    Князька с победой АХА_ХА.
    joma_inter
    вчера в 23:45
    С победой Интеристы!
    Позор итальянского футбола ответил БАБАнк
    вчера в 23:45
    БАБАнк:
    ТАЛЬЯВЕНТУ ПОД СУД!!!!
    правильно. весь матч свистел в пользу милана.
    FERIS
    вчера в 23:44
    Монтеллу пора отправлять в отставку,такому принтеру проиграть это позор(
    Защита вообще проходной двор....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100