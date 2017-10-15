«Марсель» ушёл от поражения в матче со «Страсбуром»

В поединке 9-го тура Лиги 1 «Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью. Голкипер гостей Стив Манданда, ставший главным гвардейцем в истории клуба, провел не лучший свой матч.
Страсбур, стадион «Стад де ла Мейно»
«Страсбур» – «Марсель» – 3:3 (1:1)
Голы: Аолу 32, Коне 60, Лиенар 75 - Пайет 6, Коне 48 (авт), Митроглу 89
«Страсбур»: Камара, Сека, Лала, Салмье, Коне, Аолу, Гонсалвеш (Гримм 81), Мартен, Льенар, Терье, Да Кошта (Баокен 69).
Главный тренер: Тьерри Лори.
«Марсель»: Манданда, Роланду, Амави, Сакаи (Лопес 85), Рами, Товен (Жермен 77), Замбо Ангисса, Сансон, Пайет, Н`Жийе (Сарр 46), Митроглу.
Главный тренер: Руди Гарсия.
Предупреждения: Льенар 30, Амави 62, Аолу 67, Товен 67, Камара 89, Сансон 90.
Судья: Антони Готье.
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