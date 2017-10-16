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Самые результативные и скучные лиги мира

сегодня, 18:33

Сборная ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА? Вы еще не знаете, на каком месте РФПЛ по результативности! О зрелищности мирового футбола – на «Соккер.ру». 

Мнение, что результативность не важна в футболе, поскольку и во дворе много забивают, легко оспорить. Посмотрите на две команды, которые сейчас выделяют. «Манчестер Сити» и «Наполи» их зовут. Что отличает банды Гвардиолы и Сарри, которым завтра играть между собой? Дикая результативность, легкость и мощность атаки. 

А кто повторил мировой рекорд «Сантоса» времен Пеле по серии матчей с забитыми мячами – 73 игры подряд? Некто «Реал» - трехкратный победитель ЛЧ. «Барселона» теперь опережает Зидана в Примере и сама колотила голы, чтобы побеждать. ПСЖ обогнал «Монако» во Франции - забил еще больше. Очень результативные команды серьезных лиг часто среди грандов. 

Есть исключения, но в целом тенденция понятная. Делаем невероятное открытие – в футболе голы влияют. И раз так, раз миллионы фанатов болеют за зрелищные клубы, то важно понять, на каком месте РФПЛ в мировом рейтинге результативных лиг здесь и сейчас? Кто выше, кто ниже, где сейчас главные лиги Германии, Англии, Италии, Франции и Испании?

Результативность новых сезонов элитных мировых лиг

Победителя среди топ-5 угадают не все. Немцы обычно были самыми результативными, но их текущий показатель на уровне 2.60 гола за матч не впечатляет. Позже показатель подрастет, ведь средний параметр прошлого сезона – 2.87 мяча за игру. Бундеслигу в этом сезоне подвинули с первого места в топ-5, сейчас ярче всех работают в Италии – 2.91 гола за игру. Второе место делят Испания и Франция – по 2.72 гола за матч.

Отстает от четверки по результативности АПЛ – 2.52 мяча за матч. Но многим нужен поединок «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», который завершился не со счетом 3:2 в любую сторону, а 0:0? Конечно, там Де Хеа – монстр, но и совесть форварды должны иметь. Как и тренеры – перебарщивают со скукой, а потом проигрывают в Европе. Не случайно Гвардиола погнал всех вперед, чтобы «горожане» подросли. 

А где абсолютный лидер? Лидирует чемпионат Турции - 3.31 гола за игру в среднем, безумный показатель. Даже Бельгия (3.06) и Голландия (3.04) ниже. Дальше идут топ-4 лиги, кроме АПЛ, а Португалия и Мексика по зрелищности выше англичан, за которыми следуют Чехия, Бразилия, Украина и Аргентина. Получается четырнадцать известнейших лиг по порядку. И удивляют здесь места аргентинцев и бразильцев – совсем о голах не думают, скучнеют. Слишком рано талантов уровня Дибалы и Неймара в Европу отправляют? 

Самые результативные лиги планеты Земля

Отправляемся на поиски диких голеадоров в далекую Боливию. Там во втором дивизионе есть группа В, маленький турнир из шести клубов, где сыграно уже шесть туров. И он оказывается чемпионатом со зверской зрелищностью – в среднем забивают по 4.22 гола за игру, намного выше, чем даже в Турции! 

В мировом футболе чаще голы встречаются только в нескольких Оберлигах – пятом дивизионе в Германии. Но это деревенский футбол, как и вторая женская лига Дании. Хотя именно их Группа 2 прямо сейчас радует голами чаще всех – по 5.03 гола за матч, невероятные показатель. А если без помощи девочек обойтись?

Среди мальчиков выделяется второй дивизион Уэльса – 4.19 гола за поединок. А в списке высших дивизионов мира особо выделяется Катарская Лига. В чемпионате, где сейчас играющим тренером «Аль-Садда» трудится легендарный хавбек Хави, средняя результативность на старте сезона – 3.75 гола за игру. 

Также неплохо держится высший дивизион ОАЭ, где играют давние знакомые Мауро Сарате, Лассана Диарра и Балаж Джуджак – разогнались до 3.63 гола за поединок. Шейхи любят, когда много голов – в Саудовской Аравии, где лидирует команда бывшего игрока «Рубина», а теперь тренера Сергея Реброва, забивают по 3.39 гола за матч. 

Составить им конкуренцию в Европе может только высший дивизион Люксембурга – по 3.5 мяча за поединок. А если перейти к такому интересному показателю, как процент матчей, где забили больше 2.5 мяча на две команды, то арабские лиги лидируют. В ОАЭ 83 % очень зрелищных матчей, в Саудовской Аравии – 73 %, а в Катаре сейчас 71 % поединков, где забили минимум три мяча. 

Место Российской Премьер-Лиги в мировой иерархии

Если учитывать все лиги – даже полупрофессиональные и женские, то РФПЛ располагается сейчас на 283 месте в мировой иерархии зрелищного футбола. Всего в рейтинге 311 различных дивизионов, и из видных лиг есть только одна скучнее – греческая. Но если не перегибать с учетом женского чемпионата Кении, то средняя результативность в 2.14 гола за игру ставит РФПЛ на семнадцатое место по зрелищности среди солидных чемпионатов. 

Выше будут Турция, Бельгия и Голландия. Конечно же, впереди Италия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Также больше голов видят в Уругвае, Мексике, Англии, Чехии, Бразилии, Украине, Аргентине и Колумбии. Существует 16 высших дивизионов с неплохим международным рейтингом, где мячи встречаются чаще. А потом идет РФПЛ, причем Турции уступают в среднем на 1.17 мяча за матч, что за сезон дает разницу в 280 голов! Получается, чемпионат России сейчас  среди самых унылых на планете Земля. Только в высших лигах Греции, Алжира и Туниса дела обстоят хуже – то есть если подключить чемпионаты Сальвадора и Мальты, то РФПЛ пропустит вперед почти всех… 

Сборная России уже ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА. А РФПЛ уступает в зрелищности чемпионатам Ямайки, Ирака и Ботсваны. Хуже может стать только в одном случае – если ничьих будет 40 %, как у греков сейчас. Может, пора призадуматься, как играют клубы, чей общий годовой бюджет почти 50 миллиардов рублей? Такое ощущение, что мученическая позиция – плохие поля, неважная погода, тяжело жить, стала привычной для клубов РФПЛ. А вот позиция, что надо играть ради зрителей, не популярна. Хотя понятно, что неумение реализовывать моменты и играть созидательно вредит и сборной, и клубам в еврокубках, не только бьет по яркости внутреннего чемпионата. 

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