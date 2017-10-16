Каскарино: «Заха не чувствовал любви на „Олд Траффорд“»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха в 2013 году покинул клуб, чтобы попытать счастья в «Манчестер Юнайтед». Ивуарийский и английский футболист чувствовал себя неуютно, играл в аренде, а позже вернулся в состав родных «орлов». Бывший нападающий сборной Ирландии и «Челси» Тони Каскарино поделился мнением об этом этапе карьеры хавбека:

«Заха был золотым парнем в „Пэлас“ перед переходом в „Манчестер Юнайтед“, когда Дэвид Мойес списал его со счетов. Вилфрид не чувствовал любви на „Олд Траффорд“.

Ясно как день, что Заха — игрок уровня Лиги чемпионов, просто посмотрите на его выступление и гол в матче против „Челси“! Он должен играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов. Ему просто не хватает поддержки.

В „Юнайтед“ он пришел в неподходящее время. Случись этот трансфер сейчас, ему бы нашли место. 30 млн фунтов — дешевая цена для него. Думаю, он бы не затерялся в любой из элитных команд вроде „Челси“, клубов из Манчестера, „Тоттенхэма“ и „Арсенала“».

Напомним, что в августе Заха получил травму, но недавно вернулся в общую группу «Кристал Пэлас».

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