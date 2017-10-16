Фонсека: «„Шахтер“ будет играть с „Фейеноордом“ в открытый футбол»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

«Матч против „Фейеноорда“ будет сложным для нас. Мы знаем уровень их игры, уважаем соперника и надеемся на хорошую игру. Как всегда, в Лиге чемпионов я ожидаю открытый футбол, где обе команды хотят играть, доминировать и владеть мячом. Думаю, мы будем играть в открытый футбол.

Возможно, для „Фейеноорда“ этот матч будет решающим, но мы постараемся доминировать и не отступать от своих принципов. Я видел матчи „Фейеноорда“, атмосфера невероятная. Для нас такая атмосфера может лишь добавить положительных эмоций и никак не стеснять», — сказал Фонсека.

Напомним, что в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

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