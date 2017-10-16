Нолито: «„Севилья“ приятно удивлена красотой Красной площади»

Нападающий «Севильи» Нолито остался под впечатлением от прогулки по Красной площади:

«Честно говоря, вся команда приятно удивлена красотой Красной площади. Мы прогулялись перед игрой со „Спартаком“, чтобы снять напряжение. Радует, что в таком красивом городе, как Москва, пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Единственный минус - было прохладно.

Ожидаю сложный матч, однако доверяю своим партнерам по команде. Уверен, что сможем одержать победу и заработать три важных очка. Также хотелось бы забить гол в матче, чтобы главный тренер сборной Испании обратил на меня внимание».

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