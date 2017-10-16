Клопп: «„Манчестер Сити“ обыграет 99% команд мира»

«Ливерпуль» добился лишь одной победы в последних 8 матчах. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту своей команды, отметив, что единственное поражение в Премьер-Лиге случилось в матче с одной из сильнейших команд мира — «Манчестер Сити»:

«Нужно сохранять уверенность. Конечно, результат той игры нас огорчил, мы заслуживали большего. „Ливерпуль“ в хорошем состоянии и готов двигаться вперед. Важно не забывать, с каким трудом мы пробились в Лигу чемпионов.

Мы проиграли две игры — одну в Кубке Лиги, а вторую, играя вдесятером против „Манчестер Сити“, команды, которая в данный момент обыграет 99% других команд мира. С чего бы нам терять уверенность?»

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