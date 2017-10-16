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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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17:30 Матч завершен Амкар 0:0 Тосно
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Клопп: «„Манчестер Сити“ обыграет 99% команд мира»

сегодня, 20:35

«Ливерпуль» добился лишь одной победы в последних 8 матчах. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту своей команды, отметив, что единственное поражение в Премьер-Лиге случилось в матче с одной из сильнейших команд мира — «Манчестер Сити»:

«Нужно сохранять уверенность. Конечно, результат той игры нас огорчил, мы заслуживали большего. „Ливерпуль“ в хорошем состоянии и готов двигаться вперед. Важно не забывать, с каким трудом мы пробились в Лигу чемпионов.

Мы проиграли две игры — одну в Кубке Лиги, а вторую, играя вдесятером против „Манчестер Сити“, команды, которая в данный момент обыграет 99% других команд мира. С чего бы нам терять уверенность?»

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:45
Ragnar_Lodbrok:
Боже, какой же ты бред несешь. Посмотрим, как вы глоры запоете, когда Барселона и Сити вылетят в 1/4 финала ЛЧ.
Прошу Вас,не пишите больше такие глупости!Не подобает такому серьезному,умному человеку,как Вы,писать чушь.
Великий Князь ответил TypXXI
сегодня в 21:45
TypXXI:
Клопп бред не станет нести! Сити и Барселона - два лучших клуба на данный момент, они же и сойдутся в финале лч. В полуфинале Пеп разгромит предателей из Баварии, а мы Реал в пол силы. P.s. Попутно, также разберемся в четвертьфинале и с другим предателем - бразильским и его шейх проектом из Парижа.
Сначала разбиралку отростите, аха-ха)
Выйти в 1/4 для вас вообще будет успех.
киэнджин ответил Mоnоlo
сегодня в 21:44
Mоnоlo:
Не верю. Лысый обычно первую половину сезона феерит, а потом сливает. Ждем весны.
Жду весны...Хо-хо..
Ragnar_Lodbrok ответил TypXXI
сегодня в 21:35
TypXXI:
Клопп бред не станет нести! Сити и Барселона - два лучших клуба на данный момент, они же и сойдутся в финале лч. В полуфинале Пеп разгромит предателей из Баварии, а мы Реал в пол силы. P.s. Попутно, также разберемся в четвертьфинале и с другим предателем - бразильским и его шейх проектом из Парижа.
Боже, какой же ты бред несешь. Посмотрим, как вы глоры запоете, когда Барселона и Сити вылетят в 1/4 финала ЛЧ.
Mоnоlo ответил RussianHorse
сегодня в 21:34
RussianHorse:
Да не, просто сказал очевидное. Лысый превратил Сити в машину, которая с легкостью дойдет до полуфинала ЛЧ и возможно, но не с легкостью, в этом году АПЛ заберет.
Не верю. Лысый обычно первую половину сезона феерит, а потом сливает. Ждем весны.
RussianHorse ответил Mоnоlo
сегодня в 21:22
Mоnоlo:
Прогнулся.
Да не, просто сказал очевидное.
Лысый превратил Сити в машину, которая с легкостью дойдет до полуфинала ЛЧ и возможно, но не с легкостью, в этом году АПЛ заберет.
008Maximus
сегодня в 21:18
Тульских пряников не желаете?
TypXXI
сегодня в 21:17
Клопп бред не станет нести!
Сити и Барселона - два лучших клуба на данный момент, они же и сойдутся в финале лч.
В полуфинале Пеп разгромит предателей из Баварии, а мы Реал в пол силы.
P.s. Попутно, также разберемся в четвертьфинале и с другим предателем - бразильским и его шейх проектом из Парижа.
Mamaev
сегодня в 21:14
Сити сейчас показывает самую красивую игру в Европе
Аксинья
сегодня в 21:13
Завтра ожидайте очередное продолжение безвыигрышной серии теперь в Болгарии, ну а "горожанам" Гамшик и К покажут кто входит в оставшийся1%...
Морозовский
сегодня в 21:11
1% - это Манчини !
drug01
сегодня в 21:10
Смелое заявление КЛОППА !
Mоnоlo
сегодня в 21:10
Прогнулся.
starche
сегодня в 21:09
Пожалуй он прав.
Killofwrath
сегодня в 21:06
Клопп лукавит. Мб вы и програли ток 1 матч в АПЛ, но и выигрывать вы - не выигрываете
киэнджин
сегодня в 20:59
Кирасинушка горит....Лично я не сомневаюсь в этом и очень хорошо...))
ману дель мораль
сегодня в 20:55
Как же всех лихорадит этот Сити. После боксинг дэй глянем в таблицу. Если ничего не поменяется, то можно будет сказать что Пеп провел хорошую работу, да что там, превосходную. А сейчас только октябрь и еще ни..я непонятно. Вдруг это все иллюзия. Лично я не сомневаюсь в этом.
RDeanW
сегодня в 20:54
в теории сити все 100% обыграет, а на деле пепка опять лажанёт
sihafazatron ответил lobsterdam
сегодня в 20:50
lobsterdam:
это временные успехи: как в ЛЧ угробятся, так и успокоятся. Так уже было не раз последние 5-6 лет с тех пор как мс вылез из трясины небытия.
и за это время дважды брали апл, а сейчас команда явно сильнее,чем раньше
киэнджин
сегодня в 20:49
Задача для Пепа взять Апл....С ним мы померемся силами когда прикупим пару игроков этой зимой...
lobsterdam
сегодня в 20:41
это временные успехи: как в ЛЧ угробятся, так и успокоятся. Так уже было не раз последние 5-6 лет с тех пор как мс вылез из трясины небытия.
sihafazatron
сегодня в 20:41
главное сохранить такую форму на протяжение всего сезона, понятно,что спады будут, но лишь бы не сильные, тогда апл возьмут точно
Chatlan
сегодня в 20:38
Ты, конечно, утрируешь, но доля правды в твоих словах есть. МС сейчас очень силен
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