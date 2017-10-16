Хедира: «„Ювентусу“ нельзя с первых минут рваться к воротам „Спортинга“»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира призывает общественность не недооценивать лиссабонский «Спортинг», с которым «бьянконери» предстоит сыграть 18 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов:

«В первых двух матчах „Спортинг“ доказал, что он соперник не из простых. Они португальцы, любят работать с мячом. К этим матчам нужно отнестись с терпением, не рваться с первых минут к их воротам.

Новички Матюиди и Бентанкур? Таланты Блеза всем хорошо известны, он играл в составах ПСЖ и сборной Франции. Его уровень меня не удивил.

Что касается Родриго, он молод, но очень талантлив и пока отлично справляется. Бентанкур — игрок нестеснительный, требует мяч и старается направлять команду в атаку. У него отличное будущее в „Ювентусе“».

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