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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Рейнгольд: «Игра „Спартака“ с „Севильей“ и „Зенита“ против „Арсенала“ – это небо и земля»

сегодня, 01:41
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил своё восхищение игрой бывшей команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1):

«„Спартак“ показал удивительный футбол, наступательный. Красно-белые произвели фурор не только в России, но и в Европе. Между прочим, москвичи обыграли не самую слабую европейскую команду, которая три сезона подряд выигрывала титул Лиги Европы. „Спартак“ сыграл блестяще, просто блестяще. Москвичи по всем футбольным компонентам переиграли андалусийцев. Это моё личное мнение, потому что не каждой команде удаётся забивать севильцам пять голов. Даже „Реал“ в чемпионате Испании не каждый раз „Севилье“ забивает по пять мячей. Во всяком случае, „Спартак“ произвёл на меня потрясающее впечатление. Лишний раз я буду говорить о том, что я верю и всегда верил в красно-белых. И неважно, хорошо они играют или плохо, я всегда видел в них потенциал.

Думаю, что будет интереснее интрига в чемпионате России. Сегодняшняя игра показала, что „Спартак“ попытается сыграть в догонялочки с „Зенитом“. Кто-то вокруг меня всё время шипит, кричит, орёт, что вроде питерцы уже чемпионы России в этом сезоне. Да нет, надо подождать немного, потому что ту игру, которую показали сине-бело-голубые в игре с тульским „Арсеналом“ и ту, которую показал „Спартак“ в матче против „Севильи“ – это небо и земля. Поэтому я думаю, что чемпионат России становится куда интереснее, а москвичи увеличили свои шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов».

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Все комментарии
moskwa 09
сегодня в 02:16
ну во-первых причем здесь зенит? у зенита в группе все в порядке
во-вторых севилья совсем не та,что выигрывала ле
а в-третьих спартак выиграл -молодцы,но они последние игры ,почти все сыграли дома,а тут они играют действительно хорошо,а теперь посмотрим после выездов в севилью,ливерпуль что будет....Только после продуктивных выездов,можно будет что-то говорить
moskwa 09 ответил Владимир Богатов
сегодня в 02:12
Владимир Богатов:
Зенит с Сосьедадом (7 место Примеры) - 3:1 Спартак с Севильей (5 место Примеры) - 5:1 Выводы, господа) А если серьезно, то в шапкозакидательство впадать не стоит, но Зенит слегка сдал а Спартак нагнал, интересно будет посмотреть их новый матч.
зенит-спартак 5-1!!! еще сравнения будем проводить???
Obdulio Varela
сегодня в 01:57
Это вам не Бней-Иегуду дома ублажать
Владимир Богатов ответил Wolf77785
сегодня в 01:56
Wolf77785:
Или Тосно в 10 и Спартак небо и земля!
Зенит с Сосьедадом (7 место Примеры) - 3:1
Спартак с Севильей (5 место Примеры) - 5:1

Выводы, господа)

А если серьезно, то в шапкозакидательство впадать не стоит, но Зенит слегка сдал а Спартак нагнал, интересно будет посмотреть их новый матч.
Miaf
сегодня в 01:54
Просто в еврокубках виден уровень команды,а не 3 места с подкупом судей.
zenit advokaat
сегодня в 01:53
старикашка проснулся
Wolf77785 ответил Владимир Богатов
сегодня в 01:51
Владимир Богатов:
Зенит - Арсенал (Т) 0-1 - вот небо и земля :)
Или Тосно в 10 и Спартак небо и земля!
Владимир Богатов ответил Wolf77785
сегодня в 01:50
Wolf77785:
Ага, Зенит-спартак 5-1, вот небо и земля!!
Зенит - Арсенал (Т) 0-1 - вот небо и земля :)
Wolf77785
сегодня в 01:49
Раз за сезон забить больше 4 мячей мертвой Севилье.. И столько гонора, даже из группы не вышли..
Wolf77785
сегодня в 01:48
Ага, Зенит-спартак 5-1, вот небо и земля!!
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