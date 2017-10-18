Рейнгольд: «Игра „Спартака“ с „Севильей“ и „Зенита“ против „Арсенала“ – это небо и земля»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил своё восхищение игрой бывшей команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1):

«„Спартак“ показал удивительный футбол, наступательный. Красно-белые произвели фурор не только в России, но и в Европе. Между прочим, москвичи обыграли не самую слабую европейскую команду, которая три сезона подряд выигрывала титул Лиги Европы. „Спартак“ сыграл блестяще, просто блестяще. Москвичи по всем футбольным компонентам переиграли андалусийцев. Это моё личное мнение, потому что не каждой команде удаётся забивать севильцам пять голов. Даже „Реал“ в чемпионате Испании не каждый раз „Севилье“ забивает по пять мячей. Во всяком случае, „Спартак“ произвёл на меня потрясающее впечатление. Лишний раз я буду говорить о том, что я верю и всегда верил в красно-белых. И неважно, хорошо они играют или плохо, я всегда видел в них потенциал.

Думаю, что будет интереснее интрига в чемпионате России. Сегодняшняя игра показала, что „Спартак“ попытается сыграть в догонялочки с „Зенитом“. Кто-то вокруг меня всё время шипит, кричит, орёт, что вроде питерцы уже чемпионы России в этом сезоне. Да нет, надо подождать немного, потому что ту игру, которую показали сине-бело-голубые в игре с тульским „Арсеналом“ и ту, которую показал „Спартак“ в матче против „Севильи“ – это небо и земля. Поэтому я думаю, что чемпионат России становится куда интереснее, а москвичи увеличили свои шансы на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов».

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