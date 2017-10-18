Федун: «Доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу «красно-белых» над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Насколько понимаю, это самая крупная победа „Спартака“ в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу „Один за всех и все за одного!“ Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит „Спартак“. Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене».

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