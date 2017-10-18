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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
    Москвичи победят!
    29%
    882
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21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
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17:00 сегодня Краснодар (до 19) -:- Кайрат (до 19)
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Федун: «Доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене»

сегодня, 00:28
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу «красно-белых» над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Насколько понимаю, это самая крупная победа „Спартака“ в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу „Один за всех и все за одного!“ Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит „Спартак“. Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене».

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Все комментарии
papic337 ответил da da da
сегодня в 01:00
da da da:
ну по результату то более менее,но по игре то дико отскочили ведь во всех 3 матчах.
"Отскочили" это ЦСКА с Краснодаром. Один гол и тот после рикошета. А когда счёт 5 - 1, то это показатель мастерства.
Шуnя771 ответил Jonny Workaut
сегодня в 00:59
Jonny Workaut:
Вообще считаю, что так и нужно ставить, когда большинство не верит, а у тебя чутье на результат)
В наших соккеровских конкурсах ставлю последние три года только один прогноз "5:0")

Вот теперь и на Лиги так буду "проставляться"))
Владимир Богатов ответил Шуnя771
сегодня в 00:59
Шуnя771:
Да мну правильно понял тебя... Это так - взбодрить болельщиков ЦСКА...)
Ну, учитывая что они единственная наша тима в еврокубках которая в предыдущем туре пролетела (да еще и с треском 1:4), то да - им повод задуматься. Тем более что завтра им предстоит Базель а это будет больно вне зависимости от результата - швейцарцы по полной выложатся, а у ЦСКА в воротах Игарян...
Шуnя771 ответил Владимир Богатов
сегодня в 00:56
Владимир Богатов:
Я имел ввиду не когда нас поимели а когда мы поимели)))
Да мну правильно понял тебя... Это так - взбодрить болельщиков ЦСКА...)
Maeak
сегодня в 00:53
Их ждет " горячий" прием в Испании. Испанцы будут рвать и метать.
Владимир Богатов ответил Шуnя771
сегодня в 00:50
Шуnя771:
Такой результат уже просматривался - когда ЦСКА был принят Ромой в Альпах...))
Я имел ввиду не когда нас поимели а когда мы поимели)))
Jonny Workaut ответил Шуnя771
сегодня в 00:50
Шуnя771:
Спасибо)
Вообще считаю, что так и нужно ставить, когда большинство не верит, а у тебя чутье на результат)
Шуnя771 ответил Jonny Workaut
сегодня в 00:49
Jonny Workaut:
Если так, могу только поздравить от души)
Спасибо)
Шуnя771 ответил Владимир Богатов
сегодня в 00:49
Владимир Богатов:
Вроде бы это вообще самый крупный результат российских клубов в ЛЧ за все время - поправьте меня если ошибаюсь. Селихов конечно красава, но в сборную рано - пусть хотя бы из группы выйдут. В Испании будет очень тяжело без болел спартаковских, ведь севильские фанаты обычно также как и наши неистово поддерживают своих. Главное - не зазвездиться и сыграть также с полной отдачей и дальше. И понимать, что после ВОТ ЭТОГО Ливерпуль подойдет к драке максимально готовым, да и Севилья тоже сделает выводы - за подобный вылет в команде отхватят все и реванш будут воспринимать очень серьезно. Красно-белые, удачи, потрясли сегодня, играйте так всегда!)
Такой результат уже просматривался - когда ЦСКА был принят Ромой в Альпах...))
Jonny Workaut ответил Шуnя771
сегодня в 00:48
Шуnя771:
Вы правы! Я ставил на победу ФК СПАРТАК на покер)
Если так, могу только поздравить от души)
Влад Богатырёв ответил papic337
сегодня в 00:48
papic337:
Черчесову хороший вратарь не нужен. Он будет упорно ставить Акинфеева, а в запасе держать Габулова.
Даже не Габулова он поставит, а Лунёва, тот тоже Зенит спасает, правда от Вардаров, Русенборгов и Сосьедадов.))
papic337 ответил Jonny Workaut
сегодня в 00:48
Jonny Workaut:
Мало кто верил, что такой разгром в приинципе возможен
Никто не верил. Даже самые отчаянные оптимисты больше чем на 2 - 0 не рассчитывали.
Шуnя771 ответил Jonny Workaut
сегодня в 00:46
Jonny Workaut:
Мало кто верил, что такой разгром в приинципе возможен
Вы правы!
Я ставил на победу ФК СПАРТАК на покер)
zenit advokaat
сегодня в 00:46
значит знает историю 1-18 ???
в глубине души наверно ждал хотя бы тухленькую победу---а получилось то вон как !!!!
papic337 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 00:46
Влад Богатырёв:
Селихов отыграл на высоте. Отличная замена Акинфееву в сборной на ЧМ-18)
Черчесову хороший вратарь не нужен. Он будет упорно ставить Акинфеева, а в запасе держать Габулова.
Владимир Богатов
сегодня в 00:45
Вроде бы это вообще самый крупный результат российских клубов в ЛЧ за все время - поправьте меня если ошибаюсь. Селихов конечно красава, но в сборную рано - пусть хотя бы из группы выйдут. В Испании будет очень тяжело без болел спартаковских, ведь севильские фанаты обычно также как и наши неистово поддерживают своих. Главное - не зазвездиться и сыграть также с полной отдачей и дальше. И понимать, что после ВОТ ЭТОГО Ливерпуль подойдет к драке максимально готовым, да и Севилья тоже сделает выводы - за подобный вылет в команде отхватят все и реванш будут воспринимать очень серьезно.

Красно-белые, удачи, потрясли сегодня, играйте так всегда!)
Jonny Workaut
сегодня в 00:44
Мало кто верил, что такой разгром в приинципе возможен
Влад Богатырёв
сегодня в 00:41
Селихов отыграл на высоте.
Отличная замена Акинфееву в сборной на ЧМ-18)
da da da
сегодня в 00:41
ну по результату то более менее,но по игре то дико отскочили ведь во всех 3 матчах.
ABir
сегодня в 00:31
Легкой прогулки по Москве у испанцев не получилось! Спартак обрёл очень нужную уверенность в своих силах! Главное не растерять эту уверенность и не перепраздновать
Skorp-winner
сегодня в 00:30
палашич! гы-гы
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