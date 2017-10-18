Бубнов: «Красивая победа „Спартака“, но её значение нельзя преувеличивать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья», в котором московская команда разгромила испанцев (5:1):

«До перерыва на поле шла в целом равная игра, соответствующими были и цифры на табло. Справедливости ради, надо отметить, что „Севилья“ отыгралась с нарушением правил – Глушакову и Джикии просто не дали выпрыгнуть, и непонятно, чем в этом эпизоде был занят арбитр за воротами.

В конце первого тайма гости уверовали, что „Спартак“ можно дожать, чем и занялись сразу после перерыва. Забей Бен-Йеддер в ситуации, когда голкипер был уже отыгран, и вообще попасть в сетку было легче, чем в защитника, всё могло сложиться иначе. Но француз момент не реализовал, а через несколько минут отличился Мельгарехо. Эта цепочка событий, включающая в себя также выход на поле стабилизировавшего игру в центре поля Пашалича, и оказала решающее влияние на результат.

„Спартак“ одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное. Почему нельзя придавать значение крупному счёту? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий – стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьяера, реализуй момент Бен-Йедер, сценарий получился бы иным.

Красивой победе можно порадоваться, но её значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч ещё впереди, команда Массимо Карреры проведёт его через две недели в Испании. Выиграет – сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет – сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит – отдаст все козыри на руки „Севилье“».

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