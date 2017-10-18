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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Бубнов: «Красивая победа „Спартака“, но её значение нельзя преувеличивать»

сегодня, 01:30
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья», в котором московская команда разгромила испанцев (5:1):

«До перерыва на поле шла в целом равная игра, соответствующими были и цифры на табло. Справедливости ради, надо отметить, что „Севилья“ отыгралась с нарушением правил – Глушакову и Джикии просто не дали выпрыгнуть, и непонятно, чем в этом эпизоде был занят арбитр за воротами. 

В конце первого тайма гости уверовали, что „Спартак“ можно дожать, чем и занялись сразу после перерыва. Забей Бен-Йеддер в ситуации, когда голкипер был уже отыгран, и вообще попасть в сетку было легче, чем в защитника, всё могло сложиться иначе. Но француз момент не реализовал, а через несколько минут отличился Мельгарехо. Эта цепочка событий, включающая в себя также выход на поле стабилизировавшего игру в центре поля Пашалича, и оказала решающее влияние на результат.

„Спартак“ одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное. Почему нельзя придавать значение крупному счёту? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий – стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьяера, реализуй момент Бен-Йедер, сценарий получился бы иным.

Красивой победе можно порадоваться, но её значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч ещё впереди, команда Массимо Карреры проведёт его через две недели в Испании. Выиграет – сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет – сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит – отдаст все козыри на руки „Севилье“».

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Все комментарии
никита001 ответил papic337
сегодня в 01:54
papic337:
Сегодня можно порадоваться, а завтра нужно забыть об этой игре и готовиться к следующей. Спартаку предстоит игра с Амкаром. Надо подойти к ней со всей серьёзностью. Чтобы не было шапкозакидательских настроений. Типа мы Севилью 5 - 1 уделали, а здесь, фи, какой-то там Амкар. На этом горели очень многие клубы. Удачи Спартаку!
Будем надеяться, что некоторые результаты нынешнего первенства (когда Спартак говорил условное "фи") позади. Не должны так относиться. Все всё понимают.
papic337 ответил никита001
сегодня в 01:49
никита001:
Да, порадоваться можно. Не преувеличивать. Но и преуменьшать не стоит. "Если бы Селихов не выручил... Если бы Бен забил..." Но Селихов выручил, а Бен не "не забил", а ему не дали забить. Промахи игроков - это тоже уровень их готовности, а не какая-то там везуха, слепой случай или удача.
Сегодня можно порадоваться, а завтра нужно забыть об этой игре и готовиться к следующей. Спартаку предстоит игра с Амкаром. Надо подойти к ней со всей серьёзностью. Чтобы не было шапкозакидательских настроений. Типа мы Севилью 5 - 1 уделали, а здесь, фи, какой-то там Амкар. На этом горели очень многие клубы. Удачи Спартаку!
Владимир Богатов
сегодня в 01:42
Бубнов, ты конечно прав, но... Помолчи, дай покайфовать, такое редко случается))
никита001 ответил Wolf77785
сегодня в 01:37
Wolf77785:
В одном шаге от 3 места уже!
В смысле?
никита001
сегодня в 01:36
Да, порадоваться можно. Не преувеличивать.
Но и преуменьшать не стоит.
"Если бы Селихов не выручил... Если бы Бен забил..."
Но Селихов выручил, а Бен не "не забил", а ему не дали забить. Промахи игроков - это тоже уровень их готовности, а не какая-то там везуха, слепой случай или удача.
vashinin
сегодня в 01:34
пока на 2-м месте в группе и мы этому рады, а так он прав.
Вперед, Спартак!
Wolf77785
сегодня в 01:31
В одном шаге от 3 места уже!
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