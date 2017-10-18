Селихов: «Этот матч должен войти в историю российского футбола»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после победы над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, ничья против „Марибора“ немного портит впечатление от победы над „Севильей“, но такой матч должен войти не только в историю „Спартака“, но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника. Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание.

Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом, я ошибся, должен был забирать этот мяч. Как будем отмечать победу? Посидим немного с командой и дальше будем готовиться к следующим играм».

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