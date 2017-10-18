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Сергей Павлов - новый тренер «Ротор-Волгоград»

сегодня, 16:25

Пост главного тренера клуба «Ротор-Волгоград», занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата Футбольной национальной лиги, покинул Валерий Есипов, на эту должность назначен Сергей Павлов.

«Гендиректором клуба и самим Есиповым было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Новым главным тренером команды назначен Сергей Павлов», - говорится в сообщении. 

Ранее Член исполкома РФС и президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Академию «Ротора»

 

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Все комментарии
andre_can
сегодня в 17:20
Ждем в РФПЛ!
ermak6448
сегодня в 17:17
Пожелать успехов на новом поприще!!!
Spartak_Rulit
сегодня в 17:17
Ротору никто не поможет, там нет интереса Губера к футболу)
ЭJlvIS
сегодня в 17:15
Все же раньше тренеры были более харизматичны. Надеюсь у Павлова получится!
eaguar
сегодня в 17:11
Удачи , Павлов выведет их в РФПЛ .
JackNorz
сегодня в 16:52
Удачи Ротору, нужно закрепиться в ФНЛ. Жаль что у Валерия Вячеславовича не получилось, легенда клуба!
RDeanW
сегодня в 16:52
результаты лидеров фнл в главных то не засвечиваются, а тут смена тренера клуба со дна таблицы сверкает в топе новостей. соккер избирательный)
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