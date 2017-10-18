Сергей Павлов - новый тренер «Ротор-Волгоград»

Пост главного тренера клуба «Ротор-Волгоград», занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата Футбольной национальной лиги, покинул Валерий Есипов, на эту должность назначен Сергей Павлов.



«Гендиректором клуба и самим Есиповым было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Новым главным тренером команды назначен Сергей Павлов», - говорится в сообщении.



Ранее Член исполкома РФС и президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Академию «Ротора».

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