Рабах Маджер возглавит сборную Алжира

Федерация футбола Алжира определилась с новым главным тренером для национальной команды. Им станет 58-летний местный специалист Рабах Маджер, который не имеет тренерской практики с 2006 года. Маджер выведет сборную на поле 10 ноября в поединке отбора к ЧМ-2018 против команды Нигерии. При этом Алжир уже лишился всяких шансов квалифицироваться на мундиаль.

Маджер уже несколько раз возглавлял «лисов пустыни» в разные года. На этом посту он сменит Лукаса Алькараса, который был уволен неделю назад из-за неудовлетворительных результатов.

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