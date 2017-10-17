«Кальяри» уволил главного тренера Растелли

Руководство «Кальяри» после четырех поражений в чемпионате Италии кряду отправило в отставку главного тренера Массимо Растелли. Ожидается, что его место займет бывший наставник «Палермо» Джузеппе Якини.

Растелли возглавил «Кальяри» в 2016 году и помог ему вернуться в Серию А. Тем не менее, в элитном дивизионе дела у клуба не складываются. После 8 туров сардинцы занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав 2 победы и проиграв оставшиеся 6 матчей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте