Голкипер «Вест Хэма» Адриан: «Я не получаю тех шансов, которые заслуживаю»

Голкипер «Вест Хэма» Адриан недоволен своим положением в команде. С приходом в клуб Джо Харта испанец прочно осел на скамейке запасных.

«Я должен продолжать сражаться за место на поле, доказывать тренеру, что по-прежнему являюсь хорошим голкипером.

Но если я не буду получать достаточного количества шансов, то буду вынужден искать лучшее решение для обеих сторон. Как и любой другой игрок, я счастлив, когда играю. И в моем возрасте нужно играть.

Мне кажется, что я пока не получал тех шансов, которые заслуживаю, но таков футбол. Нужно продолжать сражаться».

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