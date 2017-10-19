Ф. Невилл: «Через 2-3 года Моуриньо может покинуть МЮ и возглавить ПСЖ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо через несколько лет возглавит ПСЖ:

«Когда Моуриньо заключал контракт с „Юнайтед“, не думаю, что кто-то считал, что Жозе будет работать в МЮ 10-15 лет. В современном футболе 3-4 года - это максимум, пожалуй.

Думаю, через 2-3 года он может покинуть МЮ и возглавить ПСЖ. Франция для него - новая страна, в которой он еще не работал, где он не выигрывал титулов. Это видится следующим шагом».

Сам Моуриньо ранее заявил, что МЮ не будет последним клубом в его карьере, однако отметил, что пока не планирует свое будущее.

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