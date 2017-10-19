А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»

Алексей Еременко - старший брат экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который отбывает дисквалификацию за употребление кокаина:

«Последний год для Романа был очень непростым. Но он духом не падает. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через семь месяцев он сможет приступить к тренировкам в любом клубе. А так Рома потихоньку поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года бегать по 20 километров смысла нет. Вот когда останется полгода, тогда можно будет конкретно набирать форму. А так с мячом он постоянно возится. В Хельсинки постоянно собираемся по выходным, много русских приходит поиграть. Это полезно для Ромы. Думаю, все будет нормально.

Не потерял ли Роман жажды к футболу? Ни в коем случае. Ему нелегко смотреть по телевизору, когда ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным. Ему еще повезло, что у него тело не как у меня. Я за год без футбола весил бы килограмм двести! (смеется) А он ни одного не набирает, но и не теряет. Это большой плюс».

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