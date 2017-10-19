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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
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20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
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22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»

сегодня, 09:29

Алексей Еременко - старший брат экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который отбывает дисквалификацию за употребление кокаина:

«Последний год для Романа был очень непростым. Но он духом не падает. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через семь месяцев он сможет приступить к тренировкам в любом клубе. А так Рома потихоньку поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года бегать по 20 километров смысла нет. Вот когда останется полгода, тогда можно будет конкретно набирать форму. А так с мячом он постоянно возится. В Хельсинки постоянно собираемся по выходным, много русских приходит поиграть. Это полезно для Ромы. Думаю, все будет нормально.

Не потерял ли Роман жажды к футболу? Ни в коем случае. Ему нелегко смотреть по телевизору, когда ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным. Ему еще повезло, что у него тело не как у меня. Я за год без футбола весил бы килограмм двести! (смеется) А он ни одного не набирает, но и не теряет. Это большой плюс».

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Все комментарии
Kerri
сегодня в 10:20
Роману удачи!
Мяучелo ответил ошалевший
сегодня в 10:19
ошалевший:
удовольствие то не дешёвое,ясен пень захочет вернуться,бабосы то нужны
XDDD
Académica de Coimbra ответил drug01
сегодня в 10:17
drug01:
Надо преодолеть все трудности!
Это ты за свой клуб переживаешь, а у него нет трудностей.
spartach n1
сегодня в 10:17
Это угроза ?
dzvinka
сегодня в 10:12
мы собираемся, приходит много русских... шашлычки, пивко, коксик, футбольчик погоняем. Бегать нет смысла, форму потом наберет, а пока и так полезно)))) ахахаха))
drug01
сегодня в 10:03
Надо преодолеть все трудности!
удав
сегодня в 10:01
за полгода опять начнет, нюхнул и побежал на 20км)
Василий 50
сегодня в 09:59
В чемпионат Финляндии пусть идет.
Académica de Coimbra ответил OLESOCC
сегодня в 09:45
OLESOCC:
Что ж Вы так! Он своё получил. А сколько человек просто не попались?.
Так это не к нему претензия, а к соотечественникам, которые с подобными в футбольчик играют не стыдясь.
OLESOCC ответил Académica de Coimbra
сегодня в 09:42
Académica de Coimbra:
Финнам следует депортировать "русских", которые опустились до совместной игры с этим...
Что ж Вы так! Он своё получил. А сколько человек просто не попались?.
Остапчук 67
сегодня в 09:40
В российском футболе наркоману Еременко нечего делать.
ЦСКА очень сильно разочарует, если опять начнет его поддерживать.
ошалевший
сегодня в 09:40
удовольствие то не дешёвое,ясен пень захочет вернуться,бабосы то нужны
Académica de Coimbra
сегодня в 09:39
Финнам следует депортировать "русских", которые опустились до совместной игры с этим...
MALOVAR
сегодня в 09:38
don tampon, ты куда пропал ,родной,ты чего меня не поздравил с победой?
MALOVAR
сегодня в 09:37
Арсенал готовит предложение по Головину ,речь идет о 4 миллионах рублей и контракте сроком на пять лет .
Напомним ,туляки занимают восьмую строчку чемпионата с 17 очками
Don trambon
сегодня в 09:36
А с чего набирать то? Нарики то вроде как и не прибавляют в весе.
Одно слово румын
сегодня в 09:33
Он вернётся очень сильным

Блин, до анаболиков добрался!
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