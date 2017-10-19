Фонтанельо: «„Астана“ и „Кайрат“ уверенно могли бы выступать в российской Премьер-Лиге»

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанельо, который нынче является игроком казахстанского «Ордабасы», отметил неплохой уровень местного чемпионата:

«Могу ли оценить уровень казахстанской Премьер-Лиги по сравнению с чемпионатами Аргентины, Чили, Украины, Норвегии и России, где я выступал ранее? Такую оценку тяжело дать, ведь в каждом чемпионате есть как похожие, так и совершенно разные нюансы. Например, в Аргентине тон в чемпионате задают, как и здесь, два-три клуба, остальные же отстают значительно. В Украине, в принципе, такая же картина. Когда я играл за „Черноморец“, чемпионат Украины был тоже высокого уровня, но сейчас он уже, конечно, стал ниже. Думаю, те же лидеры казахстанского футбола „Астана“ и „Кайрат“ уверенно могли бы выступать в российской Премьер-Лиге. В общем, однозначно уровень определить непросто, но скажу, что он в Казахстане вполне неплохой».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте