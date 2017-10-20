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Самура: «Женский футбол довольствуется объедками со стола мужского футбола»

сегодня, 13:27

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о состоянии женского футбола:

«ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола. Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным.

ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов».

Напомним, что в июле в структуру ЦСКА вошел женский футбольный клуб.

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Все комментарии
Triem
сегодня в 13:38
Ничего не имею против женщин и девушек. Я не сексист и все со мной в норме, но всех разумных девушек прошу в футбол не ходитью. Женский футбол это абсурд какой то да и не интересен вообще!
RDeanW
сегодня в 13:37
еще бы. мужики разве виноваты, что природа распорядилась так, что вы физически слабее? ну неинтересно смотреть на футбол, где скучная борьба, низкие скорости и кривоватая техника. что тут поделаешь. то, что занимаетесь любимым делом и стараетесь его развивать - уважение. но, увы, футбол - не тот вид спорта, где вы когда-нибудь сможете догнать мужиков...
sir-5 ответил marvel777
сегодня в 13:33
marvel777:
еще бы - смотреть его невозможно (никаких предубеждений у меня нет)
Не сказал бы. Нет "героических падений" с кривляниями,побольше страсти и искренности и поменьше расчёта,чем у "мужиков".Забавно.А уж такие игрули,как Марта-вполне смотрибельно.
старина
сегодня в 13:32
Нечего бабам делать в футболе.Максимум,пусть болеют
sir-5
сегодня в 13:31
У Блаттера не женское лицо,
у Платини -не женское лицо,
у нынешних-не женское лицо,
и лишь зудится левое я...
marvel777
сегодня в 13:29
еще бы - смотреть его невозможно (никаких предубеждений у меня нет)
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