Самура: «Женский футбол довольствуется объедками со стола мужского футбола»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о состоянии женского футбола:

«ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола. Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным.

ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов».

Напомним, что в июле в структуру ЦСКА вошел женский футбольный клуб.

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