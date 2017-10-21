Тархнишвили: «„Шериф“ каждый год стремится попасть в Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Шерифа» Важа Тархнишвили рассказал о стратегии развития клуба. Молдавский коллектив является соперником «Локомотива» в Лиге Европы и в недавнем матче команды в Тирасполе сыграли вничью (1:1).

«Раньше мы делали акцент на молодых игроках. Но президент клуба и наши болельщики хотят результатов на международной арене. Пришлось сменить курс, создать команду, в которой опыт сочетается с молодежью и их задором. Думаю, мы выбрали правильное направление.

Мы каждый год стремимся попасть в Лигу чемпионов. Вы же понимаете, что для этого нужны определенные условия. У нас есть свой стадион. С каждым годом мы модернизируем его, чтобы подвести сооружение к нормам, позволяющим выступать в Лиге чемпионов. Параллельно строим команду, которая будет способна добиться этого результата. Всё должно быть в совокупности.

Почему в „Шерифе“ часто меняются тренеры? Только потому, что на первом месте стоит результат. Так всегда происходит в мировой практике. Характерный пример — наш нынешний главный тренер Роберто Бордин, который дает результат и поэтому продолжает работать. Работая на этой должности, человек всегда зависит только от результата».

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