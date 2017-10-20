Роберто Карлос: «„Реал“ может выиграть Лигу чемпионов и пять раз подряд»

«Реал» способен выиграть Лигу чемпионов пять раз подряд, считает бывший футболист «сливочных» Роберто Карлос. Подобного достижения «Мадрид» уже добивался в 50-х годах, когда пять раз кряду брал Кубок чемпионов.

«Такой „Реал“ может выиграть Лигу чемпионов и пять раз подряд. „Сливочные“ показывают очень высокий уровень и на данный момент равных по силе им нет. У Зидана уже сейчас обученная команда с опытом побед, в то время как другие пока только учатся и пытаются победить.

Помню, когда я пришел в команду в 1996 году, то не осознавал величия этого клуба. После перехода мне сказали: „Ты должен выиграть Лигу чемпионов и при этом развлекать болельщиков“».

Летом Карлос в девятый раз стал отцом.

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