Почеттино: «Настроены на победу в игре с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в чемпионате Англии.
«Мы хотим сыграть с „Ливерпулем“ так же, как в матче с „Реалом“. Для нас каждая игра важна. „Ливерпуль“ - потрясающая команда с отличным тренером. Уверен, что предстоящая встреча будет очень тяжелой, но мы настраиваемся на победу», - сказал Почеттино.
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Но что хочется отметить, так это боевой дух Почета!
Как руководство Тотема прекратило продавать перспективную молодежь пачками,
команда сыгралась и показывает интересный, атакующий футбол.
Кейн, Алли стали звездами АПЛ и не только, Реал- лучшая проверка.
А во всем ,,виновен" этот маленький, дерзкий воин, Почеттино, который оказался очень
умелым тренером. У него большое будущее, тренерское. Скоро заберут его топ-клубы.
Но что хочется отметить, так это боевой дух Почета!
Как руководство Тотема прекратило продавать перспективную молодежь пачками,
команда сыгралась и показывает интересный, атакующий футбол.
Кейн, Алли стали звездами АПЛ и не только, Реал- лучшая проверка.
А во всем ,,виновен" этот маленький, дерзкий воин, Почеттино, который оказался очень
умелым тренером. У него большое будущее, тренерское. Скоро заберут его топ-клубы.