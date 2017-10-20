Почеттино: «Настроены на победу в игре с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в чемпионате Англии.

«Мы хотим сыграть с „Ливерпулем“ так же, как в матче с „Реалом“. Для нас каждая игра важна. „Ливерпуль“ - потрясающая команда с отличным тренером. Уверен, что предстоящая встреча будет очень тяжелой, но мы настраиваемся на победу», - сказал Почеттино.

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