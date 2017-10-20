Йерро: «Видел невероятный талант Иско, когда ему было 15 лет»

Бывший игрок «Реала» Фернандо Йерро рассказал, что заметил полузащитника «сливочных» Иско еще когда тому было 15 лет.

«Однажды мне сказали, что в Валенсии есть 15-летний паренек, обладающий феноменальным талантом. Я понаблюдал за его игрой 15 минут и понял, что это так и есть. Этого парня звали Иско. Если он в 2013 году обошелся в 32 млн евро, представьте, сколько он стоит сейчас».

Иско по итогам этого года претендует на «Золотой мяч».

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