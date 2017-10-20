Конте: «У „Челси“ только один здоровый полузащитник»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 9-го тура АПЛ с «Уотфордом» посетовал на серьезные проблемы команды в средней линии.

«Да, у нас есть только один здоровый полузащитник - Фабрегас. Если говорить о сопернике, то „Уотфорд“ - хорошая команда, она неплохо идет в таблице. Однако мы играем дома и после двух поражений хотим выиграть».

Хавбеки Н'Голо Канте и Дэнни Дринкуотер завтра точно не сыграют, а участие в матче Давида Луиса и Тьему Бакайоко находится под вопросом.

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