«Тосно» - «Ростов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы матча 14-го тура РФПЛ «Тосно» - «Ростов». Два игрока «Тосно» не сыграют с «Ростовом» из-за запрета в контрактах.
«Тосно»: Юрченко, Карницкий, Роша, Заболотный, Марков, Буйволов, Дугалич, Чернов, Кутин, Труич, Полетанович.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Карвальо, Мелкадзе.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Думбия, Могилевец, Байрамян, Дядюн, Гацкан, Устинов.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
Команды рассудит арбитр Владимир Москалев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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