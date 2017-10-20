Чесноков - о трагедии в «Лужниках»: «Пришлось наступать на людей, чтобы выбраться»

Бывший теннисист Андрей Чесноков, рассказал, как в 16-летнем возрасте оказался в эпицентре страшной трагедии в «Лужниках», со дня которой прошло 35 лет.

«Всех посадили на одну трибуну – не на ту, которая, по идее, спартаковская, а напротив. Ну а дальше… Дополнительное время, люди выходят, „Спартак“ забивает, и, чувствую, начинается какое-то нездоровое давление. Попытался выйти обратно, но уже не смог. Случилась страшная давка. Как такового эпицентра у неё не было. Вернее, он был везде. Толпа была абсолютно бесконтрольная. Нельзя было никуда двинуться — ни вправо, ни влево. Идёт волна в одну сторону, а ты с ней движешься и поделать ничего не можешь. Перестанешь ногами внизу перебирать, упадёшь — и всё, считай, раздавили.

Я как-то оказался на маленьком пятачке, стоял рядом с каким-то солдатом, как сейчас помню. Рядом были перила, а вокруг перил уже лежали мёртвые. Мне было 16, и я был довольно спортивным. Как удалось выбраться? Сумел как-то выкарабкаться. В какой-то момент пришлось наступать на людей, чтобы выпрыгнуть.

Представьте: на ступеньках в толпе лежит один человек, на нём ещё один сверху, а на том – ещё кто-то. Вытаскиваешь одного полуживого, а за него тот, который снизу, хватается, чтобы тоже выползти. Держат, не пускают и сами там остаются. Одного пацана вытащили как-то втроём. Приволок его к выходу, там уже стоит „скорая“. Подошёл к врачу, говорю: „Вот человек“. Тот смотрит и отвечает: „Он уже мёртв“. Залез к нему в куртку, паспорт достаю — 17 лет. Ровесник мой».

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