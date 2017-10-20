Чесноков - о трагедии в «Лужниках»: «Пришлось наступать на людей, чтобы выбраться»

Бывший теннисист Андрей Чесноков, рассказал, как в 16-летнем возрасте оказался в эпицентре страшной трагедии в «Лужниках», со дня которой прошло 35 лет.
«Всех посадили на одну трибуну – не на ту, которая, по идее, спартаковская, а напротив. Ну а дальше… Дополнительное время, люди выходят, „Спартак“ забивает, и, чувствую, начинается какое-то нездоровое давление. Попытался выйти обратно, но уже не смог. Случилась страшная давка. Как такового эпицентра у неё не было. Вернее, он был везде. Толпа была абсолютно бесконтрольная. Нельзя было никуда двинуться — ни вправо, ни влево. Идёт волна в одну сторону, а ты с ней движешься и поделать ничего не можешь. Перестанешь ногами внизу перебирать, упадёшь — и всё, считай, раздавили.
Я как-то оказался на маленьком пятачке, стоял рядом с каким-то солдатом, как сейчас помню. Рядом были перила, а вокруг перил уже лежали мёртвые. Мне было 16, и я был довольно спортивным. Как удалось выбраться? Сумел как-то выкарабкаться. В какой-то момент пришлось наступать на людей, чтобы выпрыгнуть.
Представьте: на ступеньках в толпе лежит один человек, на нём ещё один сверху, а на том – ещё кто-то. Вытаскиваешь одного полуживого, а за него тот, который снизу, хватается, чтобы тоже выползти. Держат, не пускают и сами там остаются. Одного пацана вытащили как-то втроём. Приволок его к выходу, там уже стоит „скорая“. Подошёл к врачу, говорю: „Вот человек“. Тот смотрит и отвечает: „Он уже мёртв“. Залез к нему в куртку, паспорт достаю — 17 лет. Ровесник мой».
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Вот эти слова Чеснокова ассоциируются почти со всеми выходами из Лужи...страшное дело ...почти всегда так было...ещё лошади с жёлтыми зубами...и менты пинками гнали в нужное русло...сейчас на Открывашке так же направляют не туда куда тебе нужно,а как им удобнее.
Погибшим память вечная.
Вот эти слова Чеснокова ассоциируются почти со всеми выходами из Лужи...страшное дело ...почти всегда так было...ещё лошади с жёлтыми зубами...и менты пинками гнали в нужное русло...сейчас на Открывашке так же направляют не туда куда тебе нужно,а как им удобнее.
Погибшим память вечная.