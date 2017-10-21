«Ротор» на домашнем поле без проблем обыграл «Томь»

В матче 19-го тура ФНЛ «Ротор» без проблем обыграл «Томь». Напомним, что недавно в «Роторе» сменился тренер.
Волгоград, стадион «Зенит».
«Ротор» - «Томь» - 2:0 (0:0)
Голы: Сысуев 78, Колычев 86.
«Ротор»: Кобзев, Киреев, Пискунов, Ионов, Колычев, Столяренко, Замалиев, Султонов (Борзых 72), Бирюков (Сысуев 71), Романенко (Крутов 90), Вотинов.
Запасные: Поляков, Дранников, Николаев, Борзых, Крутов, Сысуев, Столбовой.
Главный тренер: Валерий Есипов.
«Томь»: Шафинский, Иванов, Зуйков, Пулжич, Микуцкис, Деобальд, Сасин (Макурин 22), Померко, Гвинейский (Саная 76), Войдель, Соболев (Большунов 87).
Запасные: Мелихов, Карымов, Гирдвайнис, Митерев, Герасимов, Большунов, Макурин, Саная, Кудряшов.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Бирюков 4, Войдель 27, Померко 32, Зуйков 56, Соболев 80.
Удаления: Войдель 83.
Судья: Владимир Москалев.
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Он за Калугу играл 2 года- много красивых голов забивал. Хороший поставленный удар.
Он за Калугу играл 2 года- много красивых голов забивал. Хороший поставленный удар.
Просто и отчества одинаковые, и на лицо похожи.
Просто и отчества одинаковые, и на лицо похожи.