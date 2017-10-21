«Рубин» - «Динамо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РФПЛ «Рубин» - «Динамо».
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Набиуллин, Сорокин, Сонг, Карадениз, Цакташ, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.
Запасные: Лещук, Цаллагов, Калугин, Катрич, А.Терехов, Вандерсон, Погребняк.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Главный судья поединка - Кирилл Левников.
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