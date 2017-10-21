«Уфа» отыграла два мяча у «СКА-Хабаровска» благодаря дублю Кротова

В матче 14-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» и «Уфа» поделили очки.
Хабаровск, стадион им. Ленина.
«СКА-Хабаровск» - «Уфа» - 2:2 (2:0)
Голы: Димидко 11, Дедечко 39 — Кротов 54, 72.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Савичев, Эдиев, Наваловский, Дедечко, Карасев, Никифоров (Корян 87), Баляйкин, Казанков (Христов 78), Димидко (Гришко 87), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.
«Уфа»: Беленов, Тумасян (Кротов 46), Никитин, Аликин, Живоглядов, Сысуев (Фатай 84), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Салатич 81), Игбун, Йокич.
Главный тренер: Сергей Семак.
Предупреждения: Аликин 30, Тумасян 44, Йокич 56, Наваловский 64, Савичев 90.
Судья: Сергей Куликов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В прошлом туре «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» (0:2), а «Уфа» обыграла «Локомотив» (1:0).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте