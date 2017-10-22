Марокканский «Видад Касабланка» - первый финалист африканской Лиги чемпионов

«Видад Касабланка» из Марокко стал первым финалистом Лиги чемпионов КАФ. По сумме двух встреч команда переиграла «ЮСМ Алжир» из одноименной страны (0:0, 3:1).

Таким образом, «Видад Касабланка» выходит в финал и ждет там своего соперника, которым станет кто-то из пары «Аль-Ахли» - «Этуаль дю Сахель». Первая игра между этими командами завершилась победой тунисцев - 2:1.

Напомним, что победитель Лиги чемпионов КАФ сразится с мексиканской «Пачукой» за право сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира.

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