«Барселона» обыграла «Малагу»

«Барселона» одержала победу над «Малагой» в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Малага» 2:0 (1:0)
Голы: Деулофеу 2, Иньеста 56.
«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Динь, Умтити, Ракитич, Серхи Роберто, Бускетс (Паулиньо 76), Иньеста, Деулофеу (Нелсон Семеду 72), Суарес (Пако Алькасер 83), Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Малага»: Андрес Прието, Бесс, Хуанкар, Росалес, Эрнандес, Кеко, Чори Кастро, Ролон (Чеккини 68), Гонсалес, Пеньяранда (Бастон 72), Ролан (Аньор 46).
Главный тренер: Мичель Гонсалес.
Предупреждения: Росалес 21, Эрнандес 26, Гонсалес 39, Умтити 74, Чеккини 82.
Судья: Пабло Гонсалес Фуэртес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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В общем, всех с победой! Матч особо не показателен, но очки стоит брать во всех матчах, и матч с "Малагой" не исключение.
В общем, всех с победой! Матч особо не показателен, но очки стоит брать во всех матчах, и матч с "Малагой" не исключение.