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«Барселона» обыграла «Малагу»

вчера, 23:36
БарселонаБарселона2 : 0МалагаМалагаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Малагой» в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Малага» 2:0 (1:0)
Голы: Деулофеу 2, Иньеста 56.

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Динь, Умтити, Ракитич, Серхи Роберто, Бускетс (Паулиньо 76), Иньеста, Деулофеу (Нелсон Семеду 72), Суарес (Пако Алькасер 83), Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Малага»: Андрес Прието, Бесс, Хуанкар, Росалес, Эрнандес, Кеко, Чори Кастро, Ролон (Чеккини 68), Гонсалес, Пеньяранда (Бастон 72), Ролан (Аньор 46).
Главный тренер: Мичель Гонсалес.

Предупреждения: Росалес 21, Эрнандес 26, Гонсалес 39, Умтити 74, Чеккини 82.

Судья: Пабло Гонсалес Фуэртес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ФорвардЪ
сегодня в 00:31
Легкая победа.
spartach091
сегодня в 00:30
левейший гол от барсы!


барса не может,судьи помогут!
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:26
Поздравляю болельщиков Барсы с победой)
Три очка в кармане и это главное.
Но игра не радует совсем, чисто на классе был обыгран соперник.
Но пешеходство совсем скоро может повернуться боком..
Но и Суарес.. что с ним вообще? Такими темпами и до Бенза недалеко) очень плох уругваец.
Johnes
сегодня в 00:16
Конечно, достойной замены Неймару нет, это очевидно. Вальверде в поиске оптимального состава, плюс травмы игроков основы. Надежда на молодого Дембеле, но как-то быстро сломался парень, заиграет ли?!
Johnes ответил Пластун
сегодня в 00:11
Пластун:
Вывод один. Игры у команды постоянной нет. Деулофеу и Суареса на лавку гнать. Дениску и Алькасера( или Видаля) на поле.
Видаль очень сильно лажает. Два последних матча, в которых он принимал участие, не сделал ни одной точной передачи. Вальверде, сделал выводы и спрятал его далеко в резерв.
Johnes
сегодня в 00:07
Суарес сильно сдал. На лавку нужно его для профилактики, либо залечить травму (киста колена, если она имеет место быть). Алькасер - игрок не уровня Барсы, мягко говоря, его вообще стоит законсервировать и продавать к е.б.ням. Покуда лечится Дембеле, можно попробовать связку Месси, Денис (его Вальверде почему-то упорно не ставит в состав, даже на замену) и Роберто. Сегодня парень неплохо смотрелся в атаке.
Caniggia
вчера в 23:50
Без особого энтузиазма, тупо на классе.
008Maximus
вчера в 23:49
Повезло что быстрый гол забили, а то всяко могло бы быть!
Belgie2009
вчера в 23:48
    Belgie2009
    вчера в 23:46
    Да здравствует ФУЭРТЕС.
    barcelona and cruyff ответил Айтекин эвребович
    вчера в 23:45
    Айтекин эвребович:
    Убогая игра,и прекрасное судейство для барси..Мои ученики просто сделали все,чтоб барса победила..После рекорда по пенальти всем стало понятно за кого топит Тебас,а отмазки про Реал,чтоб прикрыть свою спину.. Но глоры барси теперь будут молчать про этот чудовищный несправедливый гол.. Все на своих местах: барса забивает нечестный гол,месся снова не видно на поле с крепким соперником,все как обычно..
    Зайди на комментарии под трансляцией матча и прочти реакцию барсафанов насчет гола Деулофеу,а потом строчи ради лайков.
    DXTK
    вчера в 23:45
    очередная победа лучшей команды мира и Ла лиге Барселоны............ Реалу в этом сезоне ловить нечего.
    Mamaev
    вчера в 23:45
    Нормально, гол Иньесты покрыл первый левенький. Хотя счёт больше должен быть, Суарес "поломался", перестал забивать и порет убойные моменты. Хотя, после Сити игру Барсы смотреть скучновато
    Пластун
    вчера в 23:44
    Вывод один. Игры у команды постоянной нет. Деулофеу и Суареса на лавку гнать. Дениску и Алькасера( или Видаля) на поле.
    DVoxNN
    вчера в 23:43
    Сегодня Барса откровенно валяла дурака. Надо больше наигрывать Роберто, Дениса и Алькасера. У них хотя бы желание есть. Суаресу - лечиться, Иньесте - отдохнуть, Деулофеу и Гомешу куда-нибудь подальше.
    Apsny
    вчера в 23:43
    Ниочемище честно говоря).
    barcelona and cruyff
    вчера в 23:42
    Судья конечно чудик ,ходит со зрением -12 .
    Ty4ka98
    вчера в 23:42
    Тренировка для "Барселоны" на "Камп Ноу" в матче с "Малагой". Все выглядело очень просто и достаточно скучно. Все игроки [осторожно тавтология!] играли раскрепощенно - и как итог спокойные 2-0 на табло.

    В общем, всех с победой! Матч особо не показателен, но очки стоит брать во всех матчах, и матч с "Малагой" не исключение.
    Пластун
    вчера в 23:42
    Пусть Пако играет пока. Может хоть он будет реализовывать удары по пустым воротам.
    Тео Джонс
    вчера в 23:42
    Если бы Суарес и Ко забивали все голевые пасы Месси, то счета были бы с такими соперниками не 2-0, а 4 или 5-0. Суаресу пора на банку, не забивать в пустые и потом ржать над собой... очень глупо. А так победа на классе, сливки опять позади где то).
    el barsa
    вчера в 23:42
    фаната реала больше смотрят матчи барсы чем своего клуба судя по коментам которые они тут как тут ждут чтобы оставить свой высер
    The Method Man
    вчера в 23:41
    Голы чистые , остальное фарс, и клевета.
    Пластун
    вчера в 23:41
    Суарес просто ужасен!(((( Но ещё ужасней комментатор на СилеТВ(((((
    Lionel Messi-10
    вчера в 23:41
    С трудовой победой лучший клуб мира!
    The Method Man
    вчера в 23:40
    Чемпионат наш , как и говорил в начале этого сезона!!!
    Donetsk People's Republic
    вчера в 23:40
    Еще что то на Реал там гонят, а самим голы засчитывают, с атаки где мяч пределы поля покидает, еще и на первых минутах. Странно что еще без пенальти и удалений у соперника обошлось.
    Ty4ka98 ответил Айтекин эвребович
    вчера в 23:40
    Айтекин эвребович:
    Убогая игра,и прекрасное судейство для барси..Мои ученики просто сделали все,чтоб барса победила..После рекорда по пенальти всем стало понятно за кого топит Тебас,а отмазки про Реал,чтоб прикрыть свою спину.. Но глоры барси теперь будут молчать про этот чудовищный несправедливый гол.. Все на своих местах: барса забивает нечестный гол,месся снова не видно на поле с крепким соперником,все как обычно..
    Лайки в студию для этого господина. Потому что он обос**л "Барсу".
    Gorbuncov
    вчера в 23:39
    Что же с Суаресом ? Пора на операцию наверное, так дело не пойдет.
    sihafazatron
    вчера в 23:39
    ожидаемо. барса хороший ход набрала
    Айтекин эвребович
    вчера в 23:39
    Позорная победа моих подопечных!!!
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