Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером». Напомним, что поединок будет обслуживать судейская бригада под руководством Луки Банти.
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Кандрева, Борха Валеро, Перишич, Икарди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Буду болеть, но не в матче с Наполи))
Буду болеть, но не в матче с Наполи))
Что же поменялось?)
Что же поменялось?)
Здарова!
Здарова!