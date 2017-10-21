Гол Толиссо принёс «Баварии» победу над «Гамбургом»

В поединке 9-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Гамбург».
Гамбург, «Фолькспаркштадион»
«Гамбург» – «Бавария» – 0:1 (0:0)
Гол: Толиссо 52.
«Гамбург»: Матениа, Пападопулос, Маврай, ван Дронгелен (Ито 76), Сакаи, Хунт (Холтби 62), Юнг, Дикмайер, Дуглас Сантос, Хан (Костич 76), Вуд.
Главный тренер: Маркус Гиздол.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Толиссо, Видаль, Хамес (Мюллер 46 (Алькантара 55)), Роббен, Коман (Киммих 90+3), Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Хамес 45, Сакаи 73, Толиссо 75.
Удаление: Юнг 38.
Судья: Марко Фриц.
Напомним, что в 8-м туре чемпионата Германии «Гамбург» уступил «Майнцу», а «Бавария» разгромила «Фрайбург».
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