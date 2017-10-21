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Гол Деулофеу в ворота «Малаги» не должен был быть засчитан

сегодня, 22:27
БарселонаБарселона1 : 0МалагаМалагаИдет второй тайм

Мяч, забитый вингером «Барселоны» Жераром Деулофеу в ворота «Малаги» на 2-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги, не должен был быть засчитан арбитром встречи.

Дело в том, что за мгновение до взятия ворот защитник каталонцев Люка Динь прострелил в штрафную гостей после того, как мяч полностью пересек линию поля и вышел в аут.

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Все комментарии
Cympak-05
сегодня в 22:59
Два таких гола было в РФПЛ. Не один из этих голов не удостоился отдельной новости вообще, не говоря уже о публикации походу матча.
Слайш
сегодня в 22:55
Того факта, что Малага слабейшая команда Примеры походу недостаточно )) Решили чтоб наверняка )))
NGY
сегодня в 22:55
Обычная ситуация в матчах у Барселоны...!

То Айтекины с Бенгоэчоа...то голы из-за пределов поля!
Russiаnhammer ответил Lazio-Kiev
сегодня в 22:44
Lazio-Kiev:
Божья нога!
Месси зачетный сделает)
Barcelona_Rostov
сегодня в 22:41
ну да мяч вышел,нельзя было засчитывать)
Mamaev
сегодня в 22:41
Поразительно, и сразу в главные. Чего же на каждый офсайдный гол сливоты отдельную новость не делаете. А так, судья вернул должок за прошлый сезон когда не засчитали чистый гол Пике
Lazio-Kiev
сегодня в 22:40
Божья нога!
Y.N.W.A.
сегодня в 22:38
Обычная судейская ошибка в пользу Барсы. Барсаглоры уже привыкли)
barcelona and cruyff
сегодня в 22:38
Странно,что соккер решил такую новость опубликоввть. Судейские ошибки,особенно в Испании,происходят в каждом туре,но видимо админы обожают читать срач,сами провоцируя пользователей
ману дель мораль
сегодня в 22:37
Это барса, детка))
barcelona and cruyff
сегодня в 22:36
Испанские судьи еще раз показали свой днищенский уровень....
Chatlan
сегодня в 22:36
Обычная судейская ошибка - и все сливочные сразу надыбили свои перья))
FROBI ответил Белорусский Дикообраз
сегодня в 22:36
Белорусский Дикообраз:
мяч полностью не пересек , так что гол по делу
... и ваще он типа квадратный... гы-гы-гы )))
Y.N.W.A.
сегодня в 22:33
Это Перес все купил!
Белорусский Дикообраз
сегодня в 22:33
мяч полностью не пересек , так что гол по делу
juchok
сегодня в 22:33
слепой судья!
FROBI
сегодня в 22:32
Для каталонцев другая разметка поля ))) аут совсем в другом месте )))
Ruslan3132
сегодня в 22:31
Это же Барса )) судейская любимица )))
Russiаnhammer
сегодня в 22:31
Дело в том что, Амкар не пробил железный пеналь.
Сайт оккупирован cвиньями и жменей семечек.
spartach091
сегодня в 22:30
типичный гол каталонии.судьи у них в тесном сотрудничестве
da da da
сегодня в 22:30
красавец гол,такие грех отменять.
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