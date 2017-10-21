Гол Деулофеу в ворота «Малаги» не должен был быть засчитан

Мяч, забитый вингером «Барселоны» Жераром Деулофеу в ворота «Малаги» на 2-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги, не должен был быть засчитан арбитром встречи.

Дело в том, что за мгновение до взятия ворот защитник каталонцев Люка Динь прострелил в штрафную гостей после того, как мяч полностью пересек линию поля и вышел в аут.

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