«Наполи» и «Интер» сильнейшего не выявили

В поединке 9-го тура Серии А «Наполи» и «Интер» счет не открыли.
Неаполь, «Сан-Паоло»
«Наполи» – «Интер» – 0:0
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан (Рог 76), Жоржиньо, Гамшик (Зелински 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Унас 81).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Кандрева (Канселу 83), Борха Валеро (Мариу 71), Перишич, Икарди (Эдер 87).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Миранда 66, Кулибали 90+2.
Судья: Лука Банти.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Также надежно сыграли фланги.
В целом, ничья в Неаполе (самой сильной команде сапога) стоит многого.
Неаполю удачи в будущем. Уверен в конце финишируют выше гоббов)
Интеристам только победы с Сампой и Вероной!!
Также надежно сыграли фланги.
В целом, ничья в Неаполе (самой сильной команде сапога) стоит многого.
Неаполю удачи в будущем. Уверен в конце финишируют выше гоббов)
Интеристам только победы с Сампой и Вероной!!