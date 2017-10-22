«Малага» - единственная команда Примеры, которой не забивал Луис Суарес

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не сумел отличиться в матче 9-го тура Примеры против «Малаги». Уругваец был заменен на 83-й минуте поединка, через несколько минут после того, как загубил верный голевой момент.

Таким образом, «Малага» остается единственной командой Ла Лиги, которой Суарес еще не забивал за время своих выступлений за «Барселону» (в пяти встречах против «анчоусов» форвард нанес 11 ударов по воротам соперника, но ни один из них не оказался голевым).

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