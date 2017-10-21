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Месси набрал 500-е очко в Ла Лиге по системе гол плюс пас

вчера, 23:11
БарселонаБарселона2 : 0МалагаМалагаМатч завершен

Ассистировав Андресу Иньесте в матче 9-го тура Ла Лиги против «Малаги», нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет 140-ю результативную передачу в матчах чемпионата Испании.

Таким образом, аргентинец добрался до гроссмейстерской отметки в 500 результативных действий в Примере (360 голов и 140 передач).

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Все комментарии
Великий Князь
вчера в 23:52
Срочно ему улучшенный контракт и золотой мяч. Последний он может распилить пополам и поделиться с судейкой.)
зигзаг ответил Jeck Denielse
вчера в 23:47
Jeck Denielse:
Не думаю что это чудо.....учитывая что Лео играет много....в чемпионате где пропасть между парой ведущих клубов и остальными командами столь велика... Играть за "мини-сборную-мира" против команд чей бюджет меньше твоей зарплаты и собирать трофеи - как то не серьёзно......
После твоего высказывания все ведущие клубы мира начнут расформировываться. ))
И кстати другая мини сборная -реал частенько теряет очки от команд с маленьким бюджетом.
Agamaga ответил Jeck Denielse
вчера в 23:47
Jeck Denielse:
Не думаю что это чудо.....учитывая что Лео играет много....в чемпионате где пропасть между парой ведущих клубов и остальными командами столь велика... Играть за "мини-сборную-мира" против команд чей бюджет меньше твоей зарплаты и собирать трофеи - как то не серьёзно......
Для кого-то и 100 забитых в еврокубках не показатель.
starche
вчера в 23:41
Пустячок, а приятно.
Jeck Denielse
вчера в 23:35
Не думаю что это чудо.....учитывая что Лео играет много....в чемпионате где пропасть между парой ведущих клубов и остальными командами столь велика...

Играть за "мини-сборную-мира" против команд чей бюджет меньше твоей зарплаты и собирать трофеи - как то не серьёзно......
Хаким Магамедов ответил Валерыч
вчера в 23:32
Валерыч:
До Пеле ещё далеко
для тех, кто в танке
Хаким Магамедов ответил Валерыч
вчера в 23:31
Валерыч:
До Пеле ещё далеко
Пеле не играл в Ла Лиге
ermak6848
вчера в 23:28
Приятная новость
benderivan
вчера в 23:23
в очко набрал
Gigante Buono ответил da da da
вчера в 23:22
da da da:
лучший в мире,6й ЗМ его если в ФИФА сидят адекватные люди.
ФИФА не имеет никакого отношения к ЗМ.
Валерыч ответил barcelona and cruyff
вчера в 23:20
barcelona and cruyff:
Молодец Месси
Молодец будет, когда чемпионом мира станет. И похоже, что ЧМ-2018 - это его последний шанс.
barcelona and cruyff
вчера в 23:13
Молодец Месси
Валерыч
вчера в 23:12
До Пеле ещё далеко
da da da
вчера в 23:12
лучший в мире,6й ЗМ его если в ФИФА сидят адекватные люди.
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