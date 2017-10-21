Месси набрал 500-е очко в Ла Лиге по системе гол плюс пас

Ассистировав Андресу Иньесте в матче 9-го тура Ла Лиги против «Малаги», нападающий «Барселоны» Лионель Месси записал на свой счет 140-ю результативную передачу в матчах чемпионата Испании.
Таким образом, аргентинец добрался до гроссмейстерской отметки в 500 результативных действий в Примере (360 голов и 140 передач).
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И кстати другая мини сборная -реал частенько теряет очки от команд с маленьким бюджетом.
И кстати другая мини сборная -реал частенько теряет очки от команд с маленьким бюджетом.
Играть за "мини-сборную-мира" против команд чей бюджет меньше твоей зарплаты и собирать трофеи - как то не серьёзно......
Играть за "мини-сборную-мира" против команд чей бюджет меньше твоей зарплаты и собирать трофеи - как то не серьёзно......