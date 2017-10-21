Иньеста забил в Примере впервые с ноября 2015 года

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отличился в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Малаги» (2:0). Этот гол стал для Иньесты первым в Примере с ноября 2015 года. Последний раз Иньеста забивал в матче чемпионата Испании против «Реала» (4:0), который состоялся 21 ноября 2015 года.

Co za nietypowy weekend 🤔 Ekstraklasę ogląda się lepiej niż Premier League, a Andres Iniesta strzela gola. Pierwszego w lidze od 21.11.2015! pic.twitter.com/E9yaMEjt6T — eFortuna.pl (@eFortunapl) 21 октября 2017 г.

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