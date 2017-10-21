Дани Алвес сравнил Мбаппе с Анри

Защитник ПСЖ Дани Алвес во время общения с журналистами отказался сравнивать своего одноклубника Килиана Мбаппе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, отметив, что юный футболист по манере игры куда больше похож на Тьерри Анри, с которым Алвес некоторое время вместе играл в каталонском клубе.

«Мбаппе подобен Анри. Он еще молод, но очень быстро прогрессирует, а его талант просто невероятен. Мне очень приятно играть вместе с футболистами такого высокого уровня. На своем веку я выступал вместе со многими классными игроками, и Мбаппе, безусловно, один из них».

Мбаппе номинирован на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте