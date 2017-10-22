Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Моретти, Молинаро, Ринкон, Базелли, Фальке, Льяич, Ньянг, Умар.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Морено, Жуан, Коларов, Стротман, Де Росси, Пеллегрини, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В 8-м туре чемпионата Италии «Торино» сыграл вничью с «Кротоне», а «Рома» уступила «Наполи».
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