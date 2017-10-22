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Экс-защитник «Милана» Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

сегодня, 10:21

Экс-защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе успешно борется на выборах мэра Тбилиси.

На текущий момент подсчета голосов за бывшего футболиста проголосовали порядка 204 000 избирателей (51%).

Каладзе является представителем правящей партии страны «Грузинская мечта - демократическая Грузия».

Недавно в Тбилиси состоялся благотворительный матч с участием звезд мирового футбола, в котором сборная мира играла против сборной друзей Кахи Каладзе.

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 10:26
А чё,ударенный по голове может быть мэрином многомиллионного Киева,а этот-нет???"Тибилиси тоже красивый город",как говорится в армянском анекдоте.
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