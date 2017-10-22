Экс-защитник «Милана» Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

Экс-защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе успешно борется на выборах мэра Тбилиси.
На текущий момент подсчета голосов за бывшего футболиста проголосовали порядка 204 000 избирателей (51%).
Каладзе является представителем правящей партии страны «Грузинская мечта - демократическая Грузия».
Недавно в Тбилиси состоялся благотворительный матч с участием звезд мирового футбола, в котором сборная мира играла против сборной друзей Кахи Каладзе.
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