Неймар выступил против решения Эмери на тренировке ПСЖ

По информации французской прессы, между нападающим ПСЖ Неймаром и главным тренером команды Унаи Эмери есть недопонимание.

Сообщается, что бразилец проявил несогласие с решением испанского наставника раньше завершить тренировку тем игрокам, которые принимали участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» в среду. Тем не менее, Эмери оказался непреклонен и отправил ряд игроков отдыхать. По слухам, Неймару это не понравилось, однако футболист все же отправился в раздевалку, попутно со злости пнув мяч.

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