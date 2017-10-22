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Бартомеу: «Мы не работаем так плохо, как это делало руководство Лапорты»

сегодня, 15:17

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что нынешнее руководство каталонского клуба справляется со своей работой лучше, чем то, что было при Жоане Лапорте

«Лапорта? Мы не работаем так плохо, как это делало его руководство. У „Барсы“ все хорошо или очень хорошо. Я оптимист.

Ошибки? Мы чувствовали, что кое-что нам нужно изменить, поэтому ради прогресса нам пришлось предпринять определенные шаги. В минувшем сезоне мы выиграли лишь Кубок и Суперкубок Испании. Это два трофея, но, учитывая нашу историю, мы не можем быть удовлетворены, хотя Луис Энрике и покинул команду, завоевав 9 трофеев из 13 возможных».

Напомним, что Лапорта, в свою очередь, считает, что Бартомеу должен покинуть занимаемую должность.

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